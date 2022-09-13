В Петербурге резко возросло количество госпитализаций с COVID-19

В Санкт-Петербурге резко возросло количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Этому способствовали низкие темпы вакцинации, отсутствие ограничений в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а также бездействие Смольного на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки в городе.

Сегодняшняя статистика по COVID-19 показала самые высокие цифры за сентябрь. По информации оперштаба, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализированы 285 человек с коронавирусной инфекцией. Последний раз больше было лишь 31 августа – тогда госпитализация потребовалась 287 жителям города. Помимо того, было выявлено 3 478 новых случаев заражения (накануне сообщалось о 3 471), подтверждено 20 смертей (накануне – 11).

Таким образом Санкт-Петербург остается на втором месте по числу заболевших за сутки после российской столицы, где было выявлено 4 946 случаев заражения.

Журналисты неоднократно обращали внимание, что Смольный провалил вакцинацию населения от COVID-19. В городе до сих пор от отсутствует эффективная информационная кампания о необходимости вакцинации, которую чиновники за несколько лет не смогли запустить. Хотя подобная программа действует в Москве – среди жителей города, сделавших вакцинацию, проводятся розыгрыши различных призов, что стимулирует их пройти медицинскую процедуру.

Помимо того, усугубляет ситуацию отсутствие ограничений. Так, губернатор Петербурга Александр Беглов в середине августа, когда был зафиксирован подъем заболеваемости COVID-19, лишь посоветовал петербуржцам носить маски в общественном транспорте. Естественно, никто к его словам прислушиваться не стал – люди как ездили в метро без средств индивидуальной защиты, так и продолжают ездить.

При этом один из ковидных госпиталей, расположенный в «Ленэкспо», был закрыт. Некоторые эксперты не исключили, что из-за такого решения в Северной столице может не хватить коек для больных COVID-19.

Все эти факторы лишь усугубляют эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге и могут привести к жесткому локдауну, как это было в прошлом году.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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