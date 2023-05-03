В Санкт-Петербурге подростки забили молотком школьницу и снимали расправу на видео

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего юношу и 15-летнюю девочку по подозрению в убийстве школьницы. Подростки забили жертву молотком, снимая расправу на видео. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, малолетние преступники заранее подготовились к убийству. Они заманили 13-летнюю ученицу седьмого класса в лес у поселка Парголово, пообещав устроить пикник. На месте подросток ударил девочку несколько раз по голове молотком, его сообщница снимала происходящее на видео.

Труп дети скинули в заранее вырытую яму. При этом они воспользовались телефоном жертвы и написали ее матери, чтобы скрыть местоположение девочки. Затем смартфон разбили и сбросили в яму к телу.

«Мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы о безвестном исчезновении дочери. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Во время допроса 16-летний подозреваемый дал признательные показания и показал место, где в лесном массиве было обнаружено тело потерпевшей», – сообщили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Подростков задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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