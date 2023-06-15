Россия вернула двух эстонских пограничников, случайно нарушивших госграницу

Сегодня были возвращены на родину два сотрудника эстонского департамента полиции и пограничной охраны, случайно нарушившие госграницу с Россией. Об этом сообщают местные СМИ.

13 июня российские пограничники задержали двух эстонцев, которые заехали на территорию РФ на квадроцикле. Они должны были провести работы по содержанию границы.

Отмечается, что во время задержания нарушители не оказали сопротивления, со стороны российских пограничников сила к ним не применялась.

Эстонская погранслужба пригласила к себе российского представителя обсудить случившееся. В результате на погранпереходе Саатсе состоялась встреча пограничных миссий двух стран, в ходе которой эстонцы вернулись домой.

Таллин, Зоя Осколкова

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