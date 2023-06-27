российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 июня 2023, 10:31 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Житель Ленобласти нашел голову в пакете во время прогулки по лесу

Житель города Сертолово Ленинградской области обнаружил человеческие останки во время прогулки с собакой. Об этом сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

38-летний житель выгуливал пса в лесу в районе деревни Дранишники и увидел тлеющий сверток. Опасаясь, что из-за этого может произойти пожар, мужчина попытался потушить пламя, в этот момент из пакета выкатилось нечто, похожее на голову человека.

Отмечается, что голова была завернута в полотенце и в полиэтиленовый пакет. По все видимости, кто-то пытался избавиться от останков и поджег их.

Прибывшие по вызову полицейские забрали страшную находку на экспертизу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В США пассажирка застрелила таксиста, приняв его за похитителя / Суд рассмотрит дело об убийстве девочки в подмосковном лесу, совершенном 14 лет назад / Иностранец ответит в подмосковном суде за поджог дома и гибель двух человек / Мужчина, ударивший возлюбленную ножом 247 раз, предстанет перед судом в Москве / Рогов: трехлетний ребенок убит во время обстрела ВСУ / Москвичка убила новорожденного ребенка и оставила его тело на пустыре / В Японии курсант расстрелял военных на полигоне / Француз расстрелял соседей с детьми за громкие игры в саду

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,