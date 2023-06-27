Житель Ленобласти нашел голову в пакете во время прогулки по лесу

Житель города Сертолово Ленинградской области обнаружил человеческие останки во время прогулки с собакой. Об этом сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

38-летний житель выгуливал пса в лесу в районе деревни Дранишники и увидел тлеющий сверток. Опасаясь, что из-за этого может произойти пожар, мужчина попытался потушить пламя, в этот момент из пакета выкатилось нечто, похожее на голову человека.

Отмечается, что голова была завернута в полотенце и в полиэтиленовый пакет. По все видимости, кто-то пытался избавиться от останков и поджег их.

Прибывшие по вызову полицейские забрали страшную находку на экспертизу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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