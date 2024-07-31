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Среда, 31 июля 2024, 13:14 мск

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В Санкт-Петербурге украинца арестовали за шпионаж в пользу СБУ

В Санкт-Петербурге отправили под стражу гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Следствие полагает, что в 2023 году фигурант дал добровольное согласие на сотрудничество сотруднику СБУ по сбору и передаче сведений в отношении подразделений государственных учреждений и органов власти в г. СПб и ЛО, которые могут быть использованы против безопасности РФ», – говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по статье 276 УК РФ (Шпионаж).

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября 2024 года.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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