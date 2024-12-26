На границе с Эстонией россияне несколько дней ждут перехода под ледяным дождем

Переход границы Эстонии и России может занимать несколько дней. При этом желающие выехать россияне вынуждены ждать разрешения на холоде и под ледяным дождем. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Проезд через пограничный переход в городе Нарва может занять два дня из-за его закрытия в ночное время. Никакого укрытия для ожидающих не предусмотрено, люди по утрам приходят на погранзаставу с термосами. По их словам, температура воздуха около нуля, идет ледяной дождь.

Желающим перейти границу предлагают отказаться от поездки в Россию, но люди не хотят этого делать, так как едут на праздники к родственникам. У многих забронированы новогодние мероприятия и отказ от них повлечет потерю предоплаты.

В свою очередь мэр Нарвы Яан Тоотс заявил, что установка укрытий для путешественников на границе невозможна из-за сильных ветров в регионе.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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