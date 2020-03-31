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Вторник, 31 марта 2020, 14:01 мск

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Топ-менеджера «дочки» «Газпрома» увезли в реанимацию на вертолете

Фото из архива

Топ-менеджера предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» Станислава Трапезникова эвакуировали на вертолете санавиации из реанимации Чайковской районной больницы в город Пермь. По информации телеграм-канала «Чайковская зорька», у заместителя генерального директора предприятия диагноз пневмония. Что стало причиной воспаления легких, пока неизвестно.

Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе предприятия. «Заместитель генерального директора госпитализирован по состоянию здоровья. Подтверждения, что у него коронавирусная инфекция, нет», – сказал агентству пресс-секретарь «Газпром трансгаз Чайковский» Евгений Аристов.

По его словам, карантин на предприятии не введен. Между тем, по данным местных СМИ, не так давно Трапезников вернулся из-за рубежа. Он возвращался домой самолетом со стыковкой в Санкт-Петербурге. После поездки топ-менеджер вышел на работу и контактировал со многими коллегами.

По информации Роспотребнадзора, новых случаев коронавируса в Пермском крае на сегодняшний день не зарегистрировано.

Однако сегодня в Чайковском у одного из пациентов, по предварительным данным, был выявлен коронавирус. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на совете глав муниципальных образований при губернаторе Прикамья. «Сейчас больной транспортируется в Пермь», – цитирует министра «Коммерсантъ».

Пермь, Тамара Барабанова

Пермь. Другие новости 30.03.20

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