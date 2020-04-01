Власти объяснили, кто будет выдавать пропуск на передвижение по городу в карантине

В регионах России вводят ограничительные меры и полную самоизоляцию населения. При этом некоторые люди продолжают работать – список производств определен властями. Сразу же после того, как главы субъектов РФ начали подписывать документы, запрещающие людям выходить из дома без крайней нужды, у населения появились вопросы – кто и как будет выдавать пропуски тем, кто все же должен ходить на работу.

В ходе сегодняшнего брифинга заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок объяснил, как это будет сделано в Прикамье. «Пропуск выдается на следование к месту работу или если работа носит разъездной характер – то на передвижение. Разрешение не надо получать, если вы выгуливаете собаку или следуете к месту оказания медпомощи. Пропуски выдаются исключительно для следования к месту работы», – объяснил Гершанок.

По его словам, выдавать документы должны сами работодатели, которые указом президента продолжают работать. «Каждый работодатель, понимая всю ответственность и руководствуясь нормами указа, должен принять решение – является ли деятельность его предприятия необходимой и оправданной? В бумаге он должен указать вид деятельности – и только в этом случае пропуск будет законным и действительным для перемещения», – сказал он.

Чиновник объяснил, что работодатели обязаны будут подать списки сотрудников, которые продолжают деятельность и которые будут ходить к месту работы, в органы местного самоуправления. «Мы за собой оставляем право оценивать адекватность выданных работодателями разрешений», – добавил он.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 01.04.20

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