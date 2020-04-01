российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 апреля 2020, 12:46 мск

Новости Пермь

Новости, Кратко

Чиновники ответили на вопрос, на что выживать в карантине и чем платить по кредитам

Россияне обеспокоены кризисом неплатежей, который может быть спровоцирован внеплановыми каникулами. Многие предприниматели еще на прошлой неделе заявили, что могут не пережить карантина и полного прекращения работы на неопределенный срок. На вопрос, чем платить за ипотечные кредиты и на какие деньги покупать еду для детей, в ходе брифинга попытался ответить заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок.

«Вопрос актуальный, он прорабатывается, мы можем только сказать, какие сейчас прорабатываются вопросы и какие есть планы. Сегодня рассматривается возможность отсрочек как по платежам, так и по кредитам ипотечным. Скорее всего, этот вопрос будет решаться. Мы со своей стороны предусмотрели, что сложившаяся ситуация является форс-мажорной, что является основанием для пересмотра договорных отношений и платежей. Мы приостановили начисление пени и санкций с услугами ЖКХ. То же с госзаказом – пересмотреть контракты есть возможность. Предприняты меры, которые позволяют отсрочить исполнение любых обязательств по уже заключенным договорам. В этом вопросе прорабатывается – как только решение будет принято, оно будет доведено», – сказал он.

Что касается выплат, как в Москве, гражданам, оказавшимся в самоизоляции и не имеющим возможности получать доход, то, по словам Гершанока, решение пока не принято, хотя «такой вопрос тоже вставал».

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 01.04.20

Результат анализа на коронавирус у погибшей журналистки из Перми был «сомнительным». / Власти объяснили, кто будет выдавать пропуск на передвижение по городу в карантине. / В России скончались еще 7 человек с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Мэрия Москвы объявила, что «цифровой концлагерь» вводится только для пациентов с коронавирусом

В Свердловской области суды начали выносить постановления через WhatsApp

Плюс 3: количество больных коронавирусом в Югре выросло до 8

«Делайте уборку, налегайте на овощи», – тренер рассказал, как не растолстеть во время самоизоляции (ВИДЕО)

Для возврата денег туристам разрешили использовать миллиарды «Турпомощи». Но выплат пока не будет

В Екатеринбурге продолжают кормить бездомных, несмотря на указ о закрытии столовых

Власти объяснили, кто будет выдавать пропуск на передвижение по городу в карантине

Студентов-медиков направят в больницы – помогать врачам из-за ситуации с коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Пермь, Поволжье, Общество, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая,