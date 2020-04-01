Чиновники ответили на вопрос, на что выживать в карантине и чем платить по кредитам

Россияне обеспокоены кризисом неплатежей, который может быть спровоцирован внеплановыми каникулами. Многие предприниматели еще на прошлой неделе заявили, что могут не пережить карантина и полного прекращения работы на неопределенный срок. На вопрос, чем платить за ипотечные кредиты и на какие деньги покупать еду для детей, в ходе брифинга попытался ответить заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок.

«Вопрос актуальный, он прорабатывается, мы можем только сказать, какие сейчас прорабатываются вопросы и какие есть планы. Сегодня рассматривается возможность отсрочек как по платежам, так и по кредитам ипотечным. Скорее всего, этот вопрос будет решаться. Мы со своей стороны предусмотрели, что сложившаяся ситуация является форс-мажорной, что является основанием для пересмотра договорных отношений и платежей. Мы приостановили начисление пени и санкций с услугами ЖКХ. То же с госзаказом – пересмотреть контракты есть возможность. Предприняты меры, которые позволяют отсрочить исполнение любых обязательств по уже заключенным договорам. В этом вопросе прорабатывается – как только решение будет принято, оно будет доведено», – сказал он.

Что касается выплат, как в Москве, гражданам, оказавшимся в самоизоляции и не имеющим возможности получать доход, то, по словам Гершанока, решение пока не принято, хотя «такой вопрос тоже вставал».

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 01.04.20

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