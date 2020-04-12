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Воскресенье, 12 апреля 2020, 11:21 мск

Новости Пермь

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В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердили у 15 человек

В Пермском крае 15 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба. Таким образом, число заражений в Прикамье достигло 60.

По состоянию на вчера, один пациент был изолирован на дому – потому что у него болезнь протекает бессимптомно, 26 человек находились в стационарах, 15 человек выздоровели. С момента начала заболеваемости три человека скончались.

Пермь, Екатерина Норсеева

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Пермь, Поволжье, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,