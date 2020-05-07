Эпидемиолог: У четверти заболевших коронавирусом болезнь бессимптомна

В Пермском крае у все большего числа людей, которым ставят диагноз «коронавирус нового типа», болезнь протекает бессимптомно. Об этом говорят прикамские медики. По данным оперативного штаба региона, всего в крае зарегистрировано 699 случаев Covid-19, из них 181 – с бессимптомным течением.

Например, за последние сутки в регионе выявлено 26 новых случаев заражения – только у семерых есть симптомы, они госпитализированы, остальные 19 изолированы на дому, никаких проявлений коронавируса у них нет.

При этом количество пациентов, проходящих лечение на дому, увеличивается – это связано с тем, что большинство заболевших – это молодые люди в возрасте до 45 лет. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава Пермского края Кирилл Овчинников. «У большей части из них – около 2/3 – инфекция протекает бессимптомно, и они легко ее переносят. Тоже само касается их детей. Напомню, что в Пермском крае все зафиксированные случаи заболевания детей проходят в легкой форме. В лечении чаще всего нуждаются люди из группы риска – это лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями», – пояснил он.

Отметим, что из 26 новых заболевших, по данным оперштаба, лишь двое прибыли из Москвы и, вероятно, заразились там, остальные контактировали с зараженными внутри региона.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 07.05.20

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