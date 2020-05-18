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Понедельник, 18 мая 2020, 09:07 мск

Новости Пермь

Новости, Кратко

Пермяки могут сдать анализ на антитела к коронавирусу

В Перми частные медицинские лаборатории стали делать тестирование на выявление антител к вирусу SARS-CoV-2, передает «Новый День». Как сообщили в пресс-службе компании «Инвитро», анализы можно сдать уже сейчас. Общая цена исследования – 1 070 рублей (забор крови 120 рублей и 950 рублей анализ). «Срок исполнения составит до четырех рабочих дней без учета дня сдачи, а также выходных и праздничных дней», – сказали в «Инвитро».

Там объяснили, что людей, у которых есть признаки ОРВИ и гриппа, не примут. Также нужно сдавать анализ на антитела к коронавирусу натощак. С собой нужно взять паспорт. Обязательно соблюдать меры предосторожности – использовать маску и сохранять дистанцию. Анализ проводится в порядке живой очереди – предварительная запись на него не нужна. Отметим, что в Москве анализы на антитела к коронавирусу проводят не только в частных, но и государственных лабораториях – бесплатно.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 16.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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