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Политика

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Публикации за 14.01.17

Германия: Россия намеренно подрывает союз США и Европы

Германия: Россия намеренно подрывает союз США и Европы

Россия ставит под сомнение идею единства Евросоюза и США, а также на протяжении многих лет оказывает влияние на европейские страны. К таким выводам пришли Федеральная разведывательная служба ФРГ и ведомство по защите конституции в своем докладе, основанном на расследовании спецслужб.

Документ был разработан по указу правительства ФРГ. Спецслужбы должны были проанализировать активность России на фоне появившихся слухов о кибератаках, в которых подозревают российских хакеров, сообщает Spiegel.

По данным издания, доклад содержит вывод о том, что Москва оказывает влияние на страны Европейского союза, намерено обостряя существующие социальные конфликты, и ставит под вопрос тесные связи Европы с США.

В настоящее время правительство Германии решает вопрос о том, стоит ли знакомить с докладом спецслужб парламент и общественность, и в какой форме преподнести итоги работы разведки.

Добавим, ранее немецкая пресса писала о том, что спецслужбы ФРГ считают Москву причастной к кибератакам на Бундестаг в 2015 году и серверы ОБСЕ в 2016 году. Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что опасается вмешательства России в ход выборов в немецкий парламент, которые должны пройти в этом году.

Стоит отметить, что Россию не впервые обвиняют в попытках влиять на страны Евросоюза. В частности, Болгария ранее заявляла, что Москва хочет внести раздор в Европу через Балканы. Польские и чешские политики также говорили о попытках РФ воздействовать на ЕС через пропаганду и финансирование пророссийских политических сил, которые враждебно относятся к евроинтеграции.

В свою очередь, Москва не раз заявляла, что заинтересована в плодотворном сотрудничестве с Европой. Выступая на итоговой пресс-конференции в прошлом году, президент РФ Владимир Путин отметил, что внутренние проблемы ЕС России не касаются.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 14.01.17

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