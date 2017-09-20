За выдуманного преемника Путина проголосует каждый пятый избиратель

18% россиян готовы проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова. Такое доверие выдуманный политик получил, благодаря воображаемой поддержке Владимира Путина. Опрос проведен в качестве эксперимента «Левада-центром».

Кандидата Семенова придумали социологи, чтобы определить, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян, пишут «Ведомости». Примечательно, что 15% респондентов готовы проголосовать за несуществующего кандидата, несмотря на то, что ничего не слышали о таком человеке.

11% опрошенных заявили, что знают о том, что глава государства выразил поддержку Семенову. Впрочем, по словам социологов, эти люди не обязательно намеренно лгут, возможно, они попросту не интересуются политикой или дали социально одобряемый ответ.

Результаты опроса-ловушки говорят об электоральном влиянии главы государства, поясняют политологи. Проявляется ядро безусловной поддержки позиции Путина и автоматической «трансляции» его рейтинга. Подобное наблюдалось в ходе сентябрьских губернаторских выборов, «где именно статус выдвиженцев президента и его поддержка позволили победить с результатом около 70% большому числу новых фигур», а также на выборах 2008 года, когда протеже Путина Медведев получил высокий процент голосов.

В то же время запрос на перемены во власти у россиян есть, но он не касается самого президента. Большинство хотели бы видеть Путина во главе государства и дальше, однако приветствуют его политику по обновлению государственных кадров. «Качественные исследования фокус-групп в Москве показали, что Путин – константа, от него ничего не ждут, с ним не связывают возможность перемен, но при этом не называют никого другого», – уточняют политологи.

Тем временем, настоящий опрос, проведенный в августе, показал, что за действующего президента готовы голосовать 48% опрошенных и 60% тех, кто собирается участвовать в выборах 2018 года. Лидера коммунистов Геннадия Зюганова поддерживают лишь 3% населения, главу ЛДПР Владимира Жириновского – 2%, столько же респондентов хотят, чтобы пост главы государства занял Алексей Навальный.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.17

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