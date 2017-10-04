Лавров: США «науськивают» террористов и устраивают смертельно опасные провокации в Сирии

Международная коалиция во главе с США в Сирии взяла на вооружение «тактику полумер» и делит террористов на «плохих» и «не очень плохих». Кроме того, американцы и союзники предпринимают шаги, откровенно направленные против российских войск, которые поддерживают сирийских военных. Об этом в интервью газете «Asharq Al-Awsat» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В Сирии к ведомым США силам масса вопросов. То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы (ИГ – запрещена в России – прим. ред.) идут в контратаку, то «науськают» других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации»,– цитирует министра «Интерфакс».

Вызывает озабоченность и тот факт, что коалиция применяет двойные стандарты и делит террористов на «плохих» и «не очень плохих», добавил Лавров. В такой ситуации сложно говорить об эффективности антитеррористической борьбы. «Давно уже предлагаем коллегам наладить реальную координацию в контртеррористической сфере, в борьбе с другими опасными вызовами – распространением оружия массового уничтожения, наркотрафиком, киберпреступлениями»,– отметил глава МИДа.

Лавров напомнил, что запрещенная в России организация «Исламское государство» «посыпалась» благодаря поддержке правительственной сирийской армии российскими ВКС. В то время как Дамаск терпит присутствие коалиции, пока она борется с террористами, США и союзники незваные гости в Сирии.

Напомним, конфликт в Сирии начался в 2011 году, а затем перерос в полномасштабную гражданскую войну. Изначально мятежники добивались свержения президента Башара Асада. В настоящее время на территории республики действуют международные террористические организации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

Бывший пресс-секретарь свердловского губернатора Мария Картуз официально возглавила РИЦ ТАСС в Екатеринбурге. / Предвзятость, некомпетентность или месть – эксперты и политики разошлись в оценке дела Геннадия Басова. / Новый посол США и президент РФ обменялись любезностями. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»