Кадырова обвинили в причастности к подготовке госпереворота в Черногории

Лидер Чечни Рамзан Кадыров стал фигурантом дела о подготовке госпереворота в Черногории в 2016 году. Об этом заявили лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в организации путча.

Глава Демократической народной партии, лидер «Демфронта» Милан Кнежевич направил письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором сообщает, что имя Рамзана Кадырова упоминается в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели. Якобы глава Чечни агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти, пишут «Известия».

«Это способ дискредитировать «Демфронт», который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней. Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о «российском следе» в черногорских выборах, – отмечает Кнежевич. – Судебный процесс – способ оправдать политику правящего режима, которая отвечает интересам западных держав. Военные базы и антироссийские санкции нужны не черногорскому народу, а Вашингтону».

Напомним, ранее черногорская прокуратура обвинила Москву в организации путча в канун парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016 года. В деле фигурируют 13 человек, из них двое граждан России – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Российские власти не раз отвергали причастность к каким-либо противоправным действиям.

В письме указывается, что обвинения основаны на показаниях Саши Синджелича, который ранее находился в статусе обвиняемого по этому делу, но был переведен в свидетели. Он утверждает, что якобы получил деньги, а также инструкции по осуществлению переворота от российских спецагентов. Примечательно, что Синджелич разыскивается Хорватией за убийство в 2002 году.

Стоит отметить, что ранее глава российского МИДа в ответе на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева о судьбе проходящих по делу россиян отмечал, что Эдуард Шишмаков и Владимир Попов в Черногории либо в других странах не задерживались. Кроме того, Лавров уточил, что «представленные на прошедших судебных заседаниях результаты работы черногорских следователей демонстрируют абсурдность и несостоятельность предъявленных обвинений».

Подгорица, Зоя Осколкова

Подгорица. Другие новости 29.11.17

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