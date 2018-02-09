СМИ: Полиция охраняет предвыборные плакаты Путина

Жители Новокузнецка заметили, что возле предвыборных билбордов с Владимиром Путиным дежурят полицейские. Источники в правоохранительных органах неофициально подтвердили, что ведут наблюдение за баннерами.

О том, что стражи порядка охраняют плакаты с Путиным, рассказали горожане газете Novokuznetsk.su. «Который раз проезжаю мимо баннера с Путиным на Орджоникидзе и, вижу, как около него дежурит машина. Уже не первый день. Автомобили меняются, видимо, дежурят и днем, и ночью. И сегодня на обед поехал, а там рядом с плакатом уже мужчина сидит в белой машине. Рядом идут ремонтные работы, а он просто сидит уже который час и никуда не уезжает», – сообщил местный житель.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции несколько дней стоят на проспекте Кузнецкстроевский, где расположены три билборда с изображением президента.

Как выяснилось, догадки горожан небезосновательны. «Дано распоряжение круглосуточно дежурить у плакатов с изображением Владимира Путина. Причем вести наблюдение за этими объектами планируется до президентских выборов», – сообщил анонимный источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания не уточнил, от кого или от чего охраняют предвыборную агитацию главы государства. Официального подтверждения это информации также было.

Тем временем, сообщения об охране полицейскими плакатов с Путиным появились и в Сыктывкаре.

Новокузнецк, Служба информации РИА «Новый День»

Новокузнецк. Другие новости 09.02.18

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