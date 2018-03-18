В ночь перед выборами сайт ЦИК атаковали хакеры из 15 стран

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что официальный сайт комиссии этой ночью подвергся мощной хакерской атаке. Кроме того, накануне DDOS-атака была предпринята на сайт «Национального общественного мониторинга» (НОМ). В настоящее время оба ресурса работают в штатном режиме.

«18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2:20», – сказала Памфилова. Кибернападание удалось отразить. По ее словам, источники атаки были расположены в 15 государствах, передает «Интерфакс».

Ранее члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России сообщали о возможных кибератаках на сайт ЦИК. По мнению сенаторов, взлом позволит хакерам нарушить работу открытого ресурса, граждане не смогут наблюдать за ходом подсчета голосов. Сделано это в целях посеять сомнения в достоверности данных.

Накануне киберпреступники также организовали атаку на сайт «Национального общественного мониторинга». Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь общественного движения «Россия выбирает» Александра Трипалина, источники нападения находились за рубежом, в частности, в Эстонии и Нидерландах. Сейчас работа идет в штатном режиме.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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