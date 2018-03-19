КПРФ грозит перезагрузка: политолог рассказал о сменщике Зюганова

Компартия России в ближайшее время может сменить лидера. Результаты голосования на выборах президента РФ, по итогам которого выдвиженец КПРФ Павел Грудинин занял второе место, значительно уступив Владимиру Путина, свидетельствуют о том, что партия находится в глубоком системном кризисе. Такое мнение высказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Эксперт объяснил незавидную ситуацию в партии тем, что ее на выборах президента представлял не председатель Геннадий Зюганов, а Грудинин – «некий предприниматель», который «вообще к КПРФ не имеет никакого отношения». Мухин считает, что «Зюганов совершил фатальную ошибку, выдвинув Грудинина, и сейчас ему этого не простят его соратники», передает РИА «Новости».

Политолог полагает, что теперь Зюганову «придется очень много постараться, чтобы стабилизировать движение партии в любых политических направлениях на данном этапе». Один из возможных шагов – смена лидера КПРФ, сказал Мухин, отметив, что не настаивает на этом прогнозе, но «это вполне вероятно».

Как сообщал «Новый День», после обработки 99,84% избирательных бюллетеней у Грудинина 11,8% голосов. За Путина проголосовали 76,66% россиян. Третье место у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (5,66%), следом за ним идет телеведущая Ксения Собчак с 1,67% голосов. Отметку в один процент преодолел Григорий Явлинский (1,04%). Остальные кандидаты набрали менее процента. Явка избирателей составила 67,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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