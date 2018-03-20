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Вторник, 20 марта 2018, 17:09 мск

Политика

В Госдуме РФ отсканируют лица всех депутатов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

В следующем году депутаты Госдумы смогут приступить к работе только после биометрической регистрации. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, биометрические данные народных избранников будут сверять после реконструкции зала пленарных заседаний. Обновление помещения завершится к весенней сессии 2019 года.

«В рамках этого проекта мы отдельно выбираем ту часть, которая называется рабочее место депутата. Она будет в том числе предусматривать биометрическую регистрацию, которая будет проводиться путем сканирования 364 точек лица»,– цитирует Володина РБК.

Проект зала, а также будущего депутатского места будет готов в декабре 2018 года, уточнил спикер нижней палаты.

«В декабре мы переходим на работу в Колонный зал, а после весенней сессии выходим в новый зал», – сообщил Володин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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