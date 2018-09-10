США хотят бомбить российские и иранские силы в Сирии

В Вашингтоне размышляют над тем, чтобы применить силу в отношении российских и иранских военных в Сирии, если те нанесут удары по повстанцам. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

В США уверены, что президент Сирии Башар Асад дал указание применить химическое оружие против мятежников в провинции Идлиб, пишет газета. Эта атака может стать поводом ответного удара американских военных.

«Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Дональд Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие Асаду», – пишет издание.

Официального подтверждения того, что американские военные прибегут к авиаударам по Сирии, газете получить не удалось. Есть вероятность, что вместо ответной атаки Вашингтон введет точечные экономические санкции против сирийских чиновников.

По словам одного из высокопоставленных источников газеты в администрации Трампа, военный ответ не рассматривается как обязательный. В запасе у США есть и политические и экономические инструменты давления на Асада.

Напомним, ранее Минобороны России заявило о том, что в Сирии готовится провокация с применением химоружия. Под ударом окажется город Кафер-Зайта, который находится в шести километрах к югу от Хабита. После инсценировки «ряженые спасатели «Белых касок»» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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