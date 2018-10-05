Белоруссия выслала двух иностранных шпионов

Спецслужбы Белоруссии вычислили двух иностранных граждан, которые вели шпионскую деятельность. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

«На этой неделе двоих человек, мы скажем так, объявили персонами нон грата», – заявил глава КГБ. Вакульчик не уточнил, гражданами какого государства являлись подозреваемые, пишет БЕЛТА.

При этом председатель КГБ отметил, что шпионская деятельность была связана с внешней политикой и отношениями между государствами.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 05.10.18

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