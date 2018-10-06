«Подвели» родственные связи: Евкуров пытается оправдать сдачу территорий Чечне

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сделал странное заявление о кризисе в республике после передачи территорий Чечне. Он заявил, что давление на депутатов Народного собрания оказывали их же родственники.

«Давление оказывали не посторонние лица, а ближайшие родственники депутатов. Поэтому я понимаю, что некоторые депутаты вынуждены говорить, что они голосовали против или не голосовали за», – сказал Евкуров во время совещания в Магасе (цитата по «Интерфаксу»).

Он пояснил, что такие действия предпринимаются, чтобы не пойти против тейпа. По мнению главы Ингушетии, вопрос о границе с Чечней не попадает под референдум.

«Потому что между нашими субъектами не было границы. Вот когда мы установили границу, после этого мы не имеем права изменять границу без референдума», заявил Евкуров.

Как сообщал РИА «Новый День», 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября у здания парламента Ингушетии в Магасе состоялась массовая акция протеста против договора о границе с Чечней, который, как изначально сообщалось, утвердили ингушские и чеченские депутаты. В центр города были стянуты подразделения правоохранительных органов. Главный въезд в столицу республики в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Чтобы утихомирить митингующих силовики открыли стрельбу в воздух.

Решение было принято несмотря на отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без проведения референдума.

В настоящее время в Ингушетии, в том числе в столице республики, проходят акции протеста.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

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