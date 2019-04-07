«Провокация и атака на мозг»: в России ответили на слова немецкого телеведущего о «нападении» РФ на Эстонию

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на фейковую новость на государственном немецком телеканале о «вторжении» российских войск в Эстонию. Сенатор считает, что журналисты преследовали цель демонизировать Россию.

«Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать», – отметил Пушков в своем твиттере, добавив, что «в этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF». Политик полагает, что ее главная цель – «подыграть НАТО, демонизировать Россию».

«Атака на мозг – в духе нынешней информационной войны», – заключил сенатор.

Накануне ведущий Клаус Клебер немецкого телеканала ZDF в начале выпуска новостей сообщил о «нападении» России на Эстонию. Но в конце своего выступления журналист попросил зрителей не волноваться.

«Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляется к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда, как несколько лет назад в Крым», – цитирует журналиста РИА «Новости». Затем Клебер объяснил, что это неправда, а «просто вполне реалистичный образ». Ведущий отметил, что только НАТО сохраняет мир в Европе. Однако альянс, хотя и показывает «беспрецедентную историю успеха», сегодня сильно ослаб.

Российский телеведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, назвал выступление немецкого журналиста «провокацией из геббельского ящика».

Пресс-секретарь российского посольства РФ в США Николай Лахонин в своем твиттере задался вопросом, не является ли Клебер идиотом. Свое сообщение он сопроводил снимком немецко-фашистких войск, входящих в Нарву в 1941 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.04.19

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