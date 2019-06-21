Спикер парламента Грузии покинул свой пост, выполнив одно из требований протестующих

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщают грузинские СМИ. Вечером 20 июня отставки спикера, министра внутренних дел и главы Службы госбезопасности потребовали участники антироссийских протестов в центре Тбилиси.

Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, решение уйти с должности является «доказательством проявления ответственности (правящей партии страны – прим. ред.) перед народом», передает Первый канал грузинского телевидения. При этом он подтвердил, что депутата Госдумы РФ, председателя Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова на открытии накануне сессии этой организации в здании парламента страны на места спикера посадила «грузинская сторона по протоколу подобных мероприятий».

Отметим, что накануне Кобахидзе находился с визитом в Азербайджане. Он заявил в оправдание, что не знал, что Гаврилов председательствовал на заседании православного форума и сел в его кресло. Но это не спасло его от отставки.

Новым спикером парламента Грузии станет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, передает «Рустави-2».

Как сообщал «Новый День», накануне в центре Тбилиси начались массовые протесты. Поводом стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера грузинского парламента, с его слов, по приглашению принимающей стороны, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий Грузии. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов, а затем сами покинули зал. После этого в здание парламента ворвались радикалы. А у здания парламента начался митинг протеста. Манифестанты требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию. Среди других требований – отставка спикера парламента, глав Службы госбезопасности и МВД, а также проведения внеочередных парламентских выборов. Полицейские применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным минздрава страны, число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси достигло 240 человек, среди них 80 полицейских и три десятка журналистов. В больницах остаются 102 человека.

К утру пятницы проспект Руставели и территорию, прилегающую к зданию парламента Грузии, зачистили. Сейчас она охраняется полицейскими. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что все участники штурма здания парламента и «виновные в насилии по отношению к полицейским» понесут наказание.

Как ожидается, протесты продолжатся сегодня вечером. В оппозиции пообещали, что акция будет «абсолютно мирной».

В Кремле и МИДе России назвали протесты в Грузии русофобской провокацией. За ней стоят те, кто против нормализации отношений между Москвой и Тбилиси, отметили на Смоленской площади.

Тбилиси, служба информации РИА «Новый День»

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