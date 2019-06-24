«Хотим урегулировать кризис между братскими народами»: армяне готовы возить россиян в Грузию

Армянские авиаперевозчики готовые выполнять рейсы между Россией и Грузией. Об этом сообщил советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян в своем Facebook. Речь идет об авиакомпаниях «Армения», Taron Avia и Atlantis European Airways, уточнил чиновник.

По словам Чагаряна, армянские перевозчики готовы поучаствовать «в урегулировании кризиса между братскими народами». Чиновник отметил, что авиакомпании готовы выделить на рейсы между РФ и Грузией 5 самолетов, позднее число лайнеров могут увеличить еще на два.

Как сообщал «Новый День», 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Также он предписал туроператорам и турагентам остановить продажу туров в эту страну. В субботу, 22 июня, Минтранс России объявил о введении запрета на полеты в РФ грузинским авиаперевозчикам с 8 июля.

Российские власти запретили авиасообщение между РФ и Грузией после массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались вечером 20 июня. Митингующие требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности. Также участники протестов требовали проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Поводом для недовольства стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны. Это возмутило оппозиционных депутатов. В результате заседание было сорвано.

В минувшие выходные перед парламентом Грузии продолжились акции протеста, но они прошли мирно.

Ереван, служба информации РИА «Новый День»

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