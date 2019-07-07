Россию призвали отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

России стоит отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, так как это решение принято незаконно. Об этом говорится в резолюции, принятой Комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Проект документа разработала грузинский парламентарий София Кацарава, передает РИА «Новости». В резолюции говорится, что незаконные действия России на оккупированных территориях Грузии привели «к деградации обстановки в области безопасности, прав человека и гуманитарного положения дел». Предлагается осудить «возведение колючих ленточных заграждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации».

В документе также упоминается, что имеет место дискриминация по этническому признаку грузинского населения, проживающего на территории Абхазии и Южной Осетии.

«Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», – говорится в резолюции.

Несмотря на возражения российской стороны, комитет принял документ.

Напомним, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. После военного конфликта, произошедшего 8 августа 2008 года. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Люксембург, Служба информации РИА «Новый День»

Люксембург. Другие новости 06.07.19

Стрелков рассказал об отношении похищенного в Донбассе зенитчика к рейсу MH-17. / В ОБСЕ подсластили Украине горькую пилюлю от ПАСЕ. / Трамп не поможет Зеленскому надавить на Европу и остановить «Северный поток – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»