Глава грузинского «Рустави 2» обещал мочиться в вино и воду для экспорта в РФ

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в произведенные на территории Грузии и предназначенные для экспорта в Россию вино и воду. Так он хочет отомстить непатриотичным производителям, пишет «Взгляд».

«Теперь мы должны сказать, что (президент России Владимир – прим. ред.) Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?» – заявил Гварамия.

Ранее Гварамия заявил, что рейтинг «Рустави 2», в эфире которого прозвучали нецензурные выражения в адрес Путина и его покойных родителей, вырос. Глава телекомпании отметил, что оскорбившиеся граждане могут продемонстрировать свое недовольство, выбрав для просмотра другой телеканал.

Как писал «Новый День», минувшей ночью пользователи грузинского сегмента социальных сетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, сказанные накануне. В частности, российский лидер заявил, что не поддерживает идею введения санкции в отношении Тбилиси.

Грузины выразили мнение, что такая позиция наиболее разумна в ситуации, развивающейся на фоне скандала вокруг нецензурной брани в адрес российского лидера и его покойных родителей, которые прозвучали из уст журналиста Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави 2».

«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии», – написала одна из пользователей соцсетей.

Напомним, ведущий авторской программы «P.S.» Габуния вечером в воскресенье, 7 июля, начал эфир с грубых высказываний о Путине. После этого в ночь на понедельник сотни человек собрались у стен офиса «Рустави 2» с требованием уволить телеведущего и гендиректора канала Ника Гварамию. Вещание «Рустави 2» было остановлено. Только после извинений со стороны руководства телекомпании канал возобновил работу. Выпад Габунии осудили президент и премьер-министр Грузии.

Госдума РФ в свою очередь рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Путин такую инициативу не поддержал «из-за уважения к грузинскому народу». После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение российского лидера.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 10.07.19

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