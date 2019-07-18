Госдуме предложить сделать экс-сотрудников ФСБ невыездными

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла в парламент проект поправок в закон, устанавливающий правила выезда из Российской Федерации. Они предлагают расширить список оснований для временного запрета выезда россиян за границу, разрешив объявлять невыездными бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По действующему законодательству, ограничить в праве выезда за границу можно только действующего сотрудника ФСБ. После увольнения он может остаться невыездным лишь в том случае, если во время службы имел доступ к гостайне. Разработчики законопроекта, представляющие думский Комитет по безопасности и противодействию коррупции, полагают, что «на фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств» спецслужба должна иметь возможность запрещать выезжать за границу всем своим бывшим сотрудникам для их же собственного блага.

«Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности. Так, в последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовной ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с законопроектом ФСБ предлагается наделить правом запрещать выезд за границу для ее бывших сотрудников на срок до пяти лет с момента увольнения с военной службы, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

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