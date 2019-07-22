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NewDayNews.ru

Понедельник, 22 июля 2019, 10:44 мск

Новости Политика

Минприроды хочет принудить будущих охотников изучать животный мир

Минприроды намерено изменить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием. В ведомстве считают, что существующие на сегодняшний день правила являются формальной процедурой, а оружие получают люди, которые не понимают ценности животных, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве считают необходимым введение охотничьего минимума. Речь идет об экзамене, в ходе которого соискатели билета будут обязаны сдать основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также технику безопасности.

Сейчас для получения охотничьего билета гражданину необходимо подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума. При этом доказывать свои знания не нужно: достаточно лишь расписаться и тем самым формально сообщить о своем знакомстве с документом.

Причиной возможного ужесточения правил является в том числе и увеличение числа несчастных случаев во время охоты. В 2016 году таким образом погиб 31 человек. Помимо этого нередки ситуации, когда не знающие правил стрелки убивают животных, внесенных в Красную книгу, становясь браконьерами (ст.258 УК РФ).

В Минприроды добавили, что прохождение повторной процедуры сдачи минимума физическими лицами, уже имеющими охотничий билет, не планируется.

Москва, Иван Гридин

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