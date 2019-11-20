Путин рассказал об опасности отказа от углеводородной энергетики

Отказ от углеводородов в энергетике опасен для развития цивилизации и может привести к тому, что человечество снова вернется в пещеры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его мнению, эти идеи могут продвигаться сторонниками «определенных бизнес-структур» на фоне повышенного внимания общества к экологии.

Глава государства отметил, что эти люди «ловко встраиваются в сегодняшние тенденции общественного сознания» в своих конкурентных интересах, а нужно «исходить из реальных вещей», передает «Интерфакс». По мнению Путина, следует концентрировать ресурсы на развитии возобновляемых источников, способных сохранять природу на многие тысячелетия вперед для будущих поколений.

Продвижение идеи безуглеводородной энергетики, предупредил Путин, может повернуть вспять развитие цивилизации и «человечество опять может оказаться в пещерах», потому что «не будет ничего потреблять». По его словам, недальновидно полагаться только на энергию солнца, ветра или приливов. «На сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики мы просто не сможем сохранить свою цивилизацию», – полагает президент. Он призвал относиться к ситуации «по серьезному, по-взрослому».

Путин также добавил, что не хочет, чтобы в результате «экологического коллапса» человечество снова «оказалось в пещерах». «Будем стремиться к тому чтобы баланс нашей энергетики, во всяком случае в России, был как можно более «зеленым», – пообещал он. По его оценке, российский энергобаланс сейчас один из самых зеленых в мире.

Путин отметил, что Россия использует гидроэнергетику, атомную энергетику и газовую генерацию. При этом во многих странах мира до сих пор для получения энергии активно используют уголь, что отрицательно влияет на экологию. «В этом смысле пренебрежение таким самым чистым углеводородом, как газ, на мой взгляд, является абсолютно странным», – отметил он.

Ранее, в июле президент РФ уже высказывался против полного отказа от углеводородной энергетики в пользу альтернативных источников. Он счел ветровую генерацию и солнечные электростанции тупиковым путем развития и указал на их негативное влияние на дикую природу. В частности, по его словам, от ветряков гибнут птицы, а «червяки вылезают из земли». Упования на альтернативные источники энергии Путин назвал слепой верой в простые, красивые, но непродуктивные решения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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