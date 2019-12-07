«Интэграция – не!» Белорусская оппозиция вышла на митинг против объединения с Россией

Сегодня в Минске накануне переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые намерены утвердить расширение интеграции двух государств, белорусская оппозиция вышла на акцию протеста против объединения с Россией. Участники демонстрации прошли с флагами ЕС под лозунгами «Жыве Беларусь!» («Живет Беларусь!»), «Можам-переможам» («Можем и победим»), «Интэграция – не!» («Интеграция – нет!»).

Как передает «Интерфакс», несколько сотен оппозиционеров прошли по проспекту Независимости (центральному проспекту белорусской столицы) к Дому правительства, а затем направились к еще одной площади в центре Минска – площади Свободы, где находится городская ратуша. Они передвигаются беспрепятственно, сотрудники ГАИ просят их не выходить на проезжую часть.

Оппозиционный политик, сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал участников акции не расходиться «до ночи» и снова собраться днем 8 декабря. «Мы защищаем независимость Беларуси и поэтому идем на площадь Независимости, к Дому правительства. Потом мы вернемся на Октябрьскую площадь и продолжим до ночи (митинг), а завтра снова соберемся, потому что Лукашенко и Путин собираются подписать (документы по интеграции)», – заявил оппозиционер.

Сегодня президент Белоруссии прибыл в Сочи для встречи с российским лидером. Как ожидается, руководители двух стран обсудят, в том числе, вопросы российско-белорусской интеграции. В преддверии переговоров Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не подпишет интеграционные документы с Россией, если это будет угрожать суверенитету республики и сможет нанести вред стране.

Комментируя заявления Минска, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что интеграция может уменьшить суверенные полномочия двух стран, однако этого не нужно бояться. По его словам, полностью поступаться суверенитетом не придется.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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