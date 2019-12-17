Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии, которую назвал продавщицей

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин, которую он ранее назвал продавщицей, а других членов финского правительства необразованными активистами, пробившимися к власти.

По словам Хельме его слова неправильно подали эстонские СМИ. «Это конкретную фразу о финском премьер-министре, которую вы интерпретировали как оскорбительную, я на самом деле понимаю как комплимент – как признание того, что кто-то может продвинуться от низкого социального положения до вершин в политике», – цитирует главу эстонского МВД «Euronews».

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в свою очередь подчеркнул, что слова Хельме – его личная точка зрения, которую эстонское правительство не разделяет. Глава эстонского кабмина отметил, что принесенные извинения исчерпали эту тему и ее можно закрыть.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также передала передала извинения Санне Марин и ее правительству через своего финского коллегу Саули Нийнисте.

Ранее Хельме в эфире радиостанции TRE заявил, что от того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», – сказал тогда глава эстонского МВД.

34-летняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире, победив на выборах финской Социал-демократической партии (СДП), возглавляющей правящую коалиции. Стоит отметить, что несмотря на молодость Марин имеет солидный политический багаж и опыт работы в правительстве – ранее она возглавляла министерство транспорта Финляндии.

Таллин, Служба информации РИА «Новый День»

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