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Вторник, 11 февраля 2020, 12:36 мск

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Совбез Чечни возглавил 23-летний племянник Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров, фото: пресс-служба Кремля

Племянник главы Чечни 23-летний Хамзат Кадыров назначен главой Совета безопасности Чеченской Республики. Ранее он возглавлял Курчалоевский район ЧР. О кадровых перестановках сообщил двоюродный брат Рамзана Кадырова, его помощник и руководитель Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов в своем инстаграме. Он также объявил, что на повышение пошел мэр Грозного Ибрагим Закриев – чиновник стал руководителем администрации главы Чечни и правительства.

«Искренне поздравляю моих дорогих племянников, Кавалеров Ордена Кадырова, с назначениями на новые должности», – написал Ибрагимов в инстаграме. Сейчас эта запись недоступна.

Грозный, Наталья Аникина

Грозный. Другие новости 11.02.20

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Метки / Кадыров Рамзан

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