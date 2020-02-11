Совбез Чечни возглавил 23-летний племянник Рамзана Кадырова

Племянник главы Чечни 23-летний Хамзат Кадыров назначен главой Совета безопасности Чеченской Республики. Ранее он возглавлял Курчалоевский район ЧР. О кадровых перестановках сообщил двоюродный брат Рамзана Кадырова, его помощник и руководитель Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов в своем инстаграме. Он также объявил, что на повышение пошел мэр Грозного Ибрагим Закриев – чиновник стал руководителем администрации главы Чечни и правительства.

«Искренне поздравляю моих дорогих племянников, Кавалеров Ордена Кадырова, с назначениями на новые должности», – написал Ибрагимов в инстаграме. Сейчас эта запись недоступна.

Грозный, Наталья Аникина

Грозный. Другие новости 11.02.20

Филиппины решили закрыть все военные базы США на своей территории. / Реформа Конституции: Клишас раскрыл процедуру утверждения поправок. / Суд Зауралья назвал имена всех vip-браконьеров, стрелявших по беременным косулям. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»