Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе

В Сирии наблюдательные посты вооружённых сил Турции в зоне деэскалации в районе Идлиба фактически срослись с укрепрайонами террористических группировок, что нарушает договоренности, закрепленные в Сочинском меморандуме. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Турция обязалась размежевать территорию и вытеснить террористов ближе к внутренней границе зоны деэскалации в Идлибе на глубину 15-20 км, а также вывести туда же тяжёлую артиллерию. «Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и «Хуррас-ад-Дин» (запрещена в РФ) всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. Произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», – заявил Конашенков.

Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что на этом фоне массированные артобстрелы и атаки на мирные населённые пункты в провинции Идлиб и российскую авиабазу Хмеймим стали ежедневными, передает RT.

Как сообщал «Новый День», ситуация в Идлибе обострилась на минувшей неделе. Анкара обвинила вооруженные силы Сирии в авиаударе, в результате которого погибли 33 военнослужащих ВС Турции, еще более 30 человек получили ранения. По данным Минобороны России, под обстрел сирийской армии попали турецкие военные, «находившиеся в боевых порядках террористических формирований». Турки в ответ атаковали позиции сирийских вооруженных сил. Как заявили власти Турции, военные поразили более 200 целей.

5 марта в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главная тема встречи – ситуация в Идлибе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.03.20

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