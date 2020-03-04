российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 марта 2020, 12:20 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе

Фото: Минобороны РФ

В Сирии наблюдательные посты вооружённых сил Турции в зоне деэскалации в районе Идлиба фактически срослись с укрепрайонами террористических группировок, что нарушает договоренности, закрепленные в Сочинском меморандуме. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Турция обязалась размежевать территорию и вытеснить террористов ближе к внутренней границе зоны деэскалации в Идлибе на глубину 15-20 км, а также вывести туда же тяжёлую артиллерию. «Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и «Хуррас-ад-Дин» (запрещена в РФ) всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. Произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», – заявил Конашенков.

Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что на этом фоне массированные артобстрелы и атаки на мирные населённые пункты в провинции Идлиб и российскую авиабазу Хмеймим стали ежедневными, передает RT.

Как сообщал «Новый День», ситуация в Идлибе обострилась на минувшей неделе. Анкара обвинила вооруженные силы Сирии в авиаударе, в результате которого погибли 33 военнослужащих ВС Турции, еще более 30 человек получили ранения. По данным Минобороны России, под обстрел сирийской армии попали турецкие военные, «находившиеся в боевых порядках террористических формирований». Турки в ответ атаковали позиции сирийских вооруженных сил. Как заявили власти Турции, военные поразили более 200 целей.

5 марта в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главная тема встречи – ситуация в Идлибе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.03.20

Отпущенный греческим судом экс-главарь «Айдара» обещает преследовать российских журналистов. / Эксперты на форуме в Кургане: в регионе, где почти 20 % бедного населения, предложения еще поднять тарифы просто аморальны. / США согласились на встречу «ядерной пятерки». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сирия

Турция сбила третий сирийский самолет в Идлибе

«Идлибская ловушка»: Эрдоган шантажирует Европу

Россия не гарантирует безопасность полетов ВВС Турции над Идлибом

Сирия закрыла небо над Идлибом после сбития двух сирийских самолетов

Турки осаждают генконсульство РФ после удара Дамаска по Идлибу

Новый «карибский кризис»: России пора остановить «политическое нахальство» Турции

Турция рассчитывает на переброску американских ЗРК Patriot из Европы в Сирию

В Сирии американский броневик столкнул с дороги российский «Тигр» (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Ближний Восток, Сирия, Терроризм, Турция,