российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 марта 2020, 09:59 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Правительство Японии подготовило законопроект о ЧС в связи с коронавирусом

Фото: Kyodo

Японские власти одобрили законопроект об объявлении чрезвычайной ситуации в стране в случае необходимости в связи с распространением нового типа коронавируса Covid-19, передает Kyodo.

Документ также наделяет премьер-министра правом объявить чрезвычайное положение, которое предполагает такие меры, как самоизоляция граждан, отмена занятий в школах, отказ от посещения собраний и мест большого скопления людей, экстренная организация медучреждений, в том числе без согласия собственников земель и помещений.

Ожидается, что парламент страны утвердит данный законопроект не позднее 13 марта. Предполагается, что срок его действия будет ограничен двумя годами.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано 530 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, не считая 696 человек, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princеss. От осложнений, вызванных Covid-19 в Стране Восходящего Солнца скончались 9 пациентов, излечиться удалось 101 человеку.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 10.03.20

США направили в Европу бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit. / На Украине повторно заболел пациент, излечившийся от коронавируса. / Боевики Сарраджа начали наступление на армию Хафтара. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Эпидемию коронавируса готовы признать форс-мажором при госзакупках

Число жертв обрушения карантинного отеля в Китае выросло до 20

Из-за коронавируса отменен «Большой шлем»

Семеро иранцев умерли, выпив метанол от коронавирусной инфекции

Эксперт подверг жесткой критике немецкий список продуктов для карантина по Covid-19

ВОЗ: Коронавирус не исчезнет к лету

Ломбардию закрыли из-за коронавируса – карантин может продлиться до конца апреля

«Большой шлем» пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Политика, Скандалы и происшествия, Туризм, Коронавирус из Китая, Эпидемии,