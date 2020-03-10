Правительство Японии подготовило законопроект о ЧС в связи с коронавирусом

Японские власти одобрили законопроект об объявлении чрезвычайной ситуации в стране в случае необходимости в связи с распространением нового типа коронавируса Covid-19, передает Kyodo.

Документ также наделяет премьер-министра правом объявить чрезвычайное положение, которое предполагает такие меры, как самоизоляция граждан, отмена занятий в школах, отказ от посещения собраний и мест большого скопления людей, экстренная организация медучреждений, в том числе без согласия собственников земель и помещений.

Ожидается, что парламент страны утвердит данный законопроект не позднее 13 марта. Предполагается, что срок его действия будет ограничен двумя годами.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано 530 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, не считая 696 человек, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princеss. От осложнений, вызванных Covid-19 в Стране Восходящего Солнца скончались 9 пациентов, излечиться удалось 101 человеку.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 10.03.20

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