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Четверг, 26 марта 2020, 11:05 мск

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Глава Кунгура ушел в отставку после поездки на курорт, депутаты назначили врио

Депутаты Кунгура сегодня, 26 марта, в ходе очередного заседания городской думы приняли отставку мэра и выбрали временно исполняющего полномочия главы города. Прежний градоначальник Сергей Гордеев написал заявление об отставке по собственному желанию после возвращения из поездки на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, которая состоялась на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции.

«На заседании Кунгурской городской думы принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Гордеева по собственной инициативе с 26 марта 2020 года. Временно исполняющим полномочия главы Кунгура с 27 марта 2020 года назначен Лысанов Вадим Иванович», – рассказал представитель пресс-службы администрации города.

Ранее Вадим Лысанов руководил администрацией Кунгурского района.

Кунгур, Иван Гридин

Кунгур. Другие новости 26.03.20

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