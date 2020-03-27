«Ситуация меняется не в лучшую сторону»: власти Москвы не исключили продление «карантинных каникул»

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти в конце следующей недели решат, следует ли продлевать недельные «карантинные каникулы», объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в связи с коронавирусом.

«В зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», – заявила чиновница в эфире телеканала «Россия 1». Ракова при этом отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в российской столице «меняется не в лучшую сторону».

Чиновница также сообщила, что из 546 больных коронавирусом в Москве около 100 пациентов с легкой формой заболевания лечатся дома. По ее словам, медика наблюдают за такими пациентами с помощью Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий. «Круглосуточно квалифицированные врачи проводят дистанционные консультации, используя аудио- и видеосвязь, оценивают состояние здоровья пациентов и дают им рекомендации», – рассказала чиновница.

При этом остающийся дома больной, по словам Раковой, «подписывает информированное согласие, тем самым обязуясь не нарушать режим самоизоляции и соблюдать предписания врачей».

«Большинство из тех, кто проходит лечение дома, ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих. Но есть исключения. Позавчера пациент подписал информированное согласие, а вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно – скорая в сопровождении полиции доставила его в больницу», – рассказала Ракова.

Чиновница также отметила, что с 27 марта московские врачи начнут тестировать на коронавирус также и всех родственников «тех людей, которые эвакуируются в больницу с подозрением на пневмонию». «Мы боимся, что это тоже может быть дополнительным очагом инфекции», – сказала она.

По последним данным, в 199 странах мира коронавирусом заболели 536,4 тыс. человек, умерли 24,1 тыс. человек, выздоровели 124,4 тыс. человек. Такие данные приводит сайт Worldometers.info, собирающий официальную статистику по заболевшим COVID-19.

В России на 26 марта зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. По официальным данным, скончались два человека с COVID-19. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 145,1 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.03.20

В Курганской области составлен список тех, кому из-за коронавируса запрещено работать до 5 апреля. / Саудовская Аравия ищет покупателей на нефть – Европа и США насытились. / Курганский губернатор Шумков рассказал, как регион будет жить во время недельных каникул. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»