12,75% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Белоруссии

В Белоруссии явка на выборах президента за два дня досрочного голосования составила 12,75%. Об этом сообщается на сайте Центрально избирательной комиссии республики.

В первый день голосования на участки пришло 4,98% избирателей. Всего в списки включено 6,83 млн граждан, уточнили в ЦИК.

В Минске за два дня проголосовали 11,73%, в Брестской области – 11,26%, в Витебской – 12,16%, в Гомельской – 16,44%, в Гродненской – 10,01%, в Минской – 12,61%, в Могилевской области – 14,61%.

Основной день голосования пройдет в Белоруссии 9 августа. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 06.08.20

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