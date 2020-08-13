Мэр Жодино пообещал бастующим работникам БелАЗа, что ОМОН покинет город

Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий, который прибыл на встречу к бастующим работникам завода БелАЗ, пообещал вечером выйти на улицы города, чтобы посмотреть, как проходят протестные акции. Градоначальник заявил о готовности встретиться с сотрудниками предприятия сегодня в 20:00.

Работники БелАЗа пожаловались мэру на жестокие действия силовиков. По их словам, спецназовцы нападают на мирных граждан, и поэтому они бояться покидать свои дома. В ответ мэр пообещал, что попросит вывода ОМОН и других подразделений силовиков из города, когда будет уверен в отсутствии угрозы захвата административных зданий. Он заверли, что ОМОН уйдет из города через полчаса после поступления доклада о том, что нет угрозы захвата административных зданий. Силовики уйдут прямо сегодня, если «позволит обстановка», добавил он.

По его утверждению, угроза захвата городской администрации была 9 августа, когда на площади перед зданием мэрии собрались протестующие.

Собравшиеся в ответ заявили, что горожане вышли на мирную акцию: «Разве они что-то разбили, что-то поломали». Однако градоначальник настаивал на том, что была «угроза захвата здания», назвав это «спланированным действием».

Трансляцию встречи мэра с работниками завода вело Euroradio на своем YouTube-канале.

Сотрудники автомобильного гиганта БелАЗ сегодня вышли на забастовку, на которой озвучили несколько требований – отставка действующей власти страны, проведение честных президентских выборов, освобождение политзаключенных, прекращение насилия и преследования участников протестов и вывод ОМОН из города. Люди также потребовали показать результаты голосования по Жодино – протоколы с результатами голосования так и не были вывешены на избирательных участках. После того, как мэр пообещал сотрудникам завода встретиться с ними вечером, те начали возвращаться на рабочие места, передает tut.by.

В Белоруссии пятый день продолжаются массовые протесты. Люди вышли на улицы в знак несогласия с результатами выборов, в ходе которых, согласно предварительным официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, а его основной соперник, единый оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%.

В акциях против фальсификации выборов президента участвуют в том числе работники крупных промышленных предприятий, а также деятели культуры. Медики выходят на акции против насилия со стороны силовиков.

Отметим, что спецназ и ОМОН жестко пресекают массовые протестные акции, на которые люди выходят по вечерам, используя светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое оружие. МВД Белоруссии сообщило о задержании за четыре дня протестов около 7 тыс. человек. Более 200 участников протеста попали в больницы.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 13.08.20

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