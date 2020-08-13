«Уходи!» В Белоруссии против Лукашенко запела филармония, а на бастующий БелАЗ прибыл мэр

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста против вновь избранного президента республики Александра Лукашенко. Судя по сообщениям местных телеграм-каналов и негосударственных СМИ, недовольство нынешним режимом высказывают работники не только крупных промышленных предприятий, но и деятели культуры.

Как сообщается, работники Белорусской государственной филармонии провели акцию против фальсификации выборов президента. Сотрудники культурного учреждения вышли на ступени у входа в здание филармонии и спели. В руках они держали плакаты с буквами, которые складывались в заявление «У меня украли голос».

Акция белорусской филармонии

В соцсетях также обсуждается забастовка рабочих белорусского гиганта – автомобильного завода БелАЗ. В телеграмм-канале «NEXTA Live» появились фотографии с колонной рабочих, идущих по территории завода, и видеозапись. За металлической решеткой забора на территории завода видна толпа. Люди за кадром скандируют «Молодцы!» и «Уходи!», слышны аплодисменты работникам БелАЗа. Портал «TUT.BY новости» сообщает, что на БелАЗ прибыл мэр города Жодино.

Забастовка рабочих БелАЗа

Руководство БелАЗа через СМИ уже заявило, что на заводе 13 августа проходит встреча с трудовым коллективом. При этом точно такая же встреча уже прошла на предприятии 11 августа – сообщение об этом размещено на сайте компании.

По информации канала «NEXTA Live», к бессрочной забастовке «до падения режима» присоединились работники Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ), «Белмедпрепаратов», предприятия по производству плитки «Керамин», «УКС Советского района Минска», ОАО «Гродно Азот», Лидский рынок, компания «Терразит», ОАО «Гродножилстрой» и других предприятий.

В то же время МВД Белоруссии отчиталось о задержании еще около 700 человек с 12 на 13 августа. Силовики заявили, что «беспорядки в стране утратили массовость», однако подчеркнули возрастающий уровень агрессии по отношению к правоохранителям. С момента объявления ЦИК предварительных итогов выборов пострадали 103 силовика, 28 из них было госпитализировано.

Между тем, по информации белорусских телеграмм-каналов, массовые протесты в стране продолжаются, сегодня они начались уже днем – теперь на акции выходят матери, сестры, жены задержанных и избитых мужчин. В Минске около 13 часов на пересечении проспекта Независимости и Толбухина выстроилась цепь солидарности примерно из 300 человек. В целом на улицах Минска сейчас находятся тысячи людей, которые выражают свой протест против насилия силовиков и требуют честных президентских выборов.

Минск, Татьяна Дорофеева

Минск. Другие новости 13.08.20

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