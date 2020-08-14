«Мы Лукашенко не выбирали!»: десятки предприятий в Белоруссии вышли на всеобщую забастовку из-за итогов выборов

В Белоруссии утром 14 августа возобновились массовые акции протеста против итогов президентских выборов и против насилия со стороны правоохранительных органов. Масштаб протестов ширится – к всеобщей забастовке присоединились десятки крупных предприятий по всей стране. Отметим, что минувшая ночь в Минске и других городах страны впервые с начала протестов 9 августа прошла спокойно – силовики не пытались разогнать протестующих, а из минского изолятора начали отпускать задержанных.

С самого утра в белорусской столице и ряде других городах республики люди снова выстраиваются в цепи солидарности с задержанными на акциях протеста. В руках белорусы держат цветы и белые шары. Судя по фото, публикуемым в белорусских СМИ и телеграм-каналах, девушки с цветами выстроились вдоль проспекта Независимости в Минске. Кроме того, девушки стоят в ряд на мосту между улицами Чкалова и Московская возле станции метро «Институт культуры».

На акции солидарности на улицы Минска вновь вышли медики – с раннего утра о своей гражданской позиции заявили кардиологи городской клинической больницы №4 и врачи больницы №10. Кроме того, медики выстроились в цепь напротив универмага «Беларусь» – неподалеку от него расположена горбольница №5. Люди держат в руках плакаты «Медики против насилия», «Хватит избивать наших мужчин».

В Минске к филармонии вышли учителя. Педагоги держат плакаты «Нет жестокости», «Учителя против насилия».

В поддержку участников протестов вышли также жители города Новогрудок (Гродненская область) и жители Ждановичей (Минская область).

Сегодня продолжились митинги и забастовки на крупных белорусских предприятиях. К всеобщей забастовке присоединяются все больше предприятий по всей стране. В Минске с 8 утра митингуют работники Минского электротехнического завода имени Козлова. Они требуют отмены результатов президентских выборов, проведения свободных выборов, освобождения задержанных и прекращения насилия. На митинг с аналогичными требованиями также вышли рабочие Минского тракторного завода, сотрудники Минских электрических сетей.

Кроме того, с утра бастуют работники Белорусского металлургического завода в Жлобине, МАЗа, гродненского «Химволокно» и «Гродно Азот», мебельной фабрике «ЗОВ» в Гродно, брестского «Гефеста», предприятий «Нафтан» и «Полимир», локомотивного депо «Лида», ТЭЦ-4 Минска, сообщает телеграм-канал Nexta Live.

По данным tut.by, сотни рабочих «Гродно Азот» скандируют «Уходи!», «Выборы!» и заявляют, что президентом они выбрали Светлану Тихановскую. У людей в руках плакаты «Мы его не выбирали», «Требуем отставки Лукашенко». На встречу с работниками завода пришли мэр Гродно и замначальника местного УВД.

В пятницу забастовка также началась на БелАЭС в Островце. Всего к общенациональной забастовке утром присоединились по меньшей мере 30 предприятий страны.

В полдень протестную акцию готовы начать рабочие еще как минимум 15 предприятий, в том числе Белшины, Минского подшипникового завода, Минского моторного завода, Минского станкостроительного завода, «Нафтана» и «Полимира», а также сотрудники Белрыбы, Минского завода колесных тягачей. Рабочие минского метро собираются начать забастовку в 12:30. На протестую акцию также выходят работники рынков по всей стране.

В Белоруссии шестой день продолжаются массовые протесты. Люди выходят на улицы в знак несогласия с результатами выборов, в ходе которых, согласно предварительным официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, единый оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%. Кроме того, люди протестуют против милицейского насилия.

Спецназ и ОМОН четыре вечера подряд жестоко пресекал массовые протестные акции, используя светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое оружие. МВД Белоруссии сообщило о задержании за четыре дня протестов около 7 тыс. человек. Более 200 участников протеста попали в больницы. Погиб один человек.

Накануне вечером Замминистра МВД Белоруссии Александр Барсуков обещал освободить всех задержанных в ходе протестов к утру 14 августа. Ночью начали выпускать людей из минского СИЗО на Окрестина. Освобожденные заявили о массовых избиениях и жестоких издевательствах, некоторых из изолятора увозили на машинах «неотложки». В МВД меж тем утверждают, что издевательств над задержанными в ходе протестов не было. Глава ведомства Юрий Караев извинился за травмы «случайных людей», «попавших под раздачу». Добавим, что вчера вечером к белорусам от имени Лукашенко обратилась председатель верхней палата парламента Белоруссии Наталья Кочанова. По ее словам, Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни».

Минск, Наталья Петрова

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