Лукашенко отреагировал на забастовочную волну в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь прервал молчание и прокомментировал протесты на белорусских предприятиях против итогов президентских выборов и милицейского насилия. Сначала он опроверг сообщения о том, что покинул страну: «Я пока живой и не за границей». Об этом Лукашенко заявил на совещании по работе строительной отрасли в пятницу. По его словам, информацию о его якобы отъезде за рубеж раскручивают «некоторые наши уважаемые «свядомыя».

Кроме того, Лукашенко высказался о митингах и забастовках на предприятиях страны, трудовые коллективы которых, с его слов, «пытаются раскачать». Он заявил, что если на заводах не прекратятся стачки, страна «никогда не раскрутит свое производство». Такая ситуация, по его мнению, будет выгодна иностранным конкурентам. «Людям надо это объяснить: хотите – бастуйте, хотите работать – работайте», – цитирует Лукашенко «БелТА».

В качестве примера он привел последствия возможного приостановления работы «Беларуськалия» – это будет выгодно России и Канаде. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты – россияне и канадцы перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», – отметил белорусский президент.

При этом он утверждает, что за участие в массовых протестах людям «приплачивают», отметив, что этих денег надолго не хватит. «На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят… Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?» – заявил Лукашенко.

Как сообщал «Новый День» в Белоруссии ширится всеобщая забастовка – сегодня к протестам присоединились работники нескольких десятков предприятий по всей стране. На акции солидарности на улицы в Минске выходят медики, учителя, работники культуры.

Минск, Наталья Петрова

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