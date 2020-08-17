«Народ жаждет перемен!»: более 130 известных людей Белоруссии потребовали проведения новых выборов

В Белоруссии народные артисты республики, актеры, певцы, драматурги, писатели и другие деятели культуры, а также спортсмены, ученые, чиновники выступили с видеобращением к белорусскому народу и к вооруженным силам страны. Они потребовали прекращения «беспрецедентных актов насилия, террора, издевательств, унижений со стороны правоохранительных органов», освобождени политзаключенных и проведения новых, прозрачных выборов в соответствии с международными стандартами. К обращению присоединились более 130 известных людей страны.

Белорусский народ – рабочие, ученые, артисты, медики, водители, строители, предприниматели, юристы, учителя – «жаждет перемен», подчеркивают авторы обращении, отмечая, что тех, кто ратует за перемены «очень много», и «каждый из нас поддерживает друг друга».

Белорусские знаменитости, отметив, что «сегодня белорусы жестоко пытают белорусов, не взирая, женщина это, старый человек, студент или даже ученик», потребовали «немедленной отставки и возбуждения уголовных дел против тех, кто отдавал преступные приказы, и всех должностных лиц, виновных или причастных к этим преступлениям».

Деятели культуры, спорта и политики подчеркнули, что сегодня нельзя говорить «о легитимности избирательной кампании, которая прошла в атмосфере террора и страха». «Принимая во внимание все нарушения закона и факты фальсификаций, мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных и задержанных на мирных акциях протеста граждан, проведения новых, прозрачных выборов в соответствии с международными нормами и новым составом ЦИК», – говорится в обращении.

Отдельно его авторы обратились к вооруженным силам Белоруссии: «Народу, которому вы присягали, нужна ваша защита». «Оправдайте честь называться военными, называться белорусами, называться людьми. Защитите свой народ и суверенитет Беларуси», – подчеркнули представители белорусской элиты.

Обращение поддержали 137 человек, передает Tut.by. В их числе народные артисты Белоруссии Зоя Белохвостик, Михась Дриневский, Валентин Дудкевич, драматург Дмитрий Богославский, режиссер Николай Пинигин, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова, гимнастка Мелитина Станюта, экс-министр культуры, директор Купаловского театра Павел Латушко, режиссер Николай Пинигин, певец Владимир Пугач, педагог Анна Северинец и другие известные люди республики.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протесты. Люди выходят на улицы в знак несогласия с результатами выборов, в ходе которых, согласно предварительным официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, единый оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%. Большое число жителей республики не верят объявленным результатам и требуют от Лукашенко уйти в отставку и провести новые выборы президента. Кроме того, люди протестуют против насилия со стороны правоохранительных органов.

Силовики четыре вечера подряд жестоко пресекал массовые протестные акции, используя светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое оружие. МВД Белоруссии сообщило о задержании за четыре дня протестов около 7 тыс. человек. Более 200 участников протеста попали в больницы. Погибли два человека.

Накануне в Минске прошло сразу два митинга. Один из них – в поддержку действующего президента страны Александра Лукашенко. На площади Независимости, как уверяют власти, собрались не менее 65 тыс. человек. Это в основном работники бюджетной сферы, которых привезли со всей страны. На митинге выступил Лукашенко, который заявил, что новых выборов не будет.

У стелы «Минск – город-герой» на проспекте Победителей прошла самая массовая в истории современной Белоруссии акция протеста. Мирный митинг собрал, по оценке независимых СМИ, не менее 200 тысяч противников Лукашенко.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 17.08.20

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