Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко во лжи: «Никто не хочет испортить отношения в Россией»

Представители оппозиционного координационного совета Белоруссии обвинили действующего президента республики Александра Лукашенко во лжи после его заявлений о том, что оппозиция нацелена на антироссийский курс, намерена выйти из Союзного государства с Россией и ввести запрет на использование русского языка.

Как заявил экс-министр культуры Белоруссии, уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко, оппозиция не хочет ухудшения отношений с Россией. «Последний политик будет тот, кто предложит построить стену между Белоруссией и Россией», – цитирует Латушко издание Tut.by.

По его словам, координационный совет осознает значимость отношений с Россией и в первую очередь тесные экономические связи с ней, ведь на Россию приходится половина всего белорусского экспорта. «Это обусловлено банальной, самой базовой, самой глубокой прагматикой – иметь самые добрые отношения с Россией», – заявил Латушко.

В то же время, по мнению оппозиции, Белоруссия должна выстраивать отношения с Евросоюзом. «Наш интерес – иметь хорошие отношения и с Россией, и с ЕС», – сказал бывший министр, указав, что «как в России, так и в Европе есть финансовые ресурсы, которые могут подпитать нашу экономику».

В свою очередь член оппозиционного координационного совета Белоруссии Мария Колесникова заявила, что у оппозиции нет планов отказаться от действующих международных договоренностей и конструктивного диалога с Россией. «Мы подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Россию», – приводит ее слова «Интерфакс».

Колесникова при этом заверила, что в настоящее время не обсуждается возможность выхода Белоруссии из союзных структур с Россией: «У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке». Она назвала заявления действующего президента Белоруссии на этот счет «попыткой манипуляции и обманом».

Накануне Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что оппозиция намерена вывести Белоруссию из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза, а также запретить использование русского языка. Он обвинил своих противников в лоббировании «ползучего запрета русского языка». «Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка, – сказал Лукашенко. – Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было».

Перед этим белорусский президент обвинил оппозицию в попытке захвата власти после того, как та накануне объявила о формировании координационного совета, и пригрозил, что власти будут «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону». У власти хватит мер, «чтобы остудить некоторые горячие головы», заявил Лукашенко, отметив, что в совет вошли «откровенно отвязанные нацисты» и «обиженные» чиновники, которые ушли из властных структур.

Представители оппозиции, в свою очередь, отвергли обвинения Лукашенко. Как заявил член координационного совета Максим Знак, у оппозиции нет цели захватить власть неконституционным путем. «Повторюсь, что прямо в регламенте указано, что нет цели захвата власти неконституционным путем, а есть цель – обеспечение согласия в обществе», – сказал Знак (цитата по РБК). Со своей стороны Латушко заявил, что для совета главной целью является достижение консенсуса в обществе и выход из политического кризиса в рамках действующей Конституции. Он расценил слова Лукашенко как угрозу применения силы.

Добавим, что в среду, 19 августа, как ожидается, пройдет первое заседание координационного совета.

В Белоруссии вторую неделю проходят протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Массовые акции начались Протесты начались после выборов 9 августа – десятки тысяч человек вышли на улицы, не согласившись с тем, что действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты. За первые четыре дня протестов было задержано около 7 тыс. человек, более 200 человек попали в больницы, два человека погибли. Протестующих поддержали забастовками крупнейшие заводы и предприятия республики. К общенациональной стачке с каждым днем присоединяются новые предприятия по всей стране – бастуют шахтеры, металлурги, машиностроители, сотрудники пищепрома и представители других отраслей экономики. Они требуют проведения свободных выборов, освобождения задержанных во время протестов и расследования всех случаев насилия над мирными гражданами.

Минск, Наталья Петрова

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