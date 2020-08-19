ОМОН снова разгоняет протестующих в Минске. Есть задержанные

Бойцы ОМОН разогнали участников протестной акции у проходной Минского тракторного завода в среду утром. Среди митингующих были сотрудники предприятия, которые накануне написали заявления на отпуск за свой счет в знак протеста против ситуации в стране и сегодня пришли поддержать бастующих на рабочем месте коллег. Солидарность рабочим МТЗ выразили работники Минского моторного завода и неравнодушные жители Минска, которые пришли к проходной.

Накануне в телеграм-каналах распространялся призыв к 6.30 утра прийти к проходной МТЗ, чтобы поддержать рабочих. Утром у МТЗ собрались митингующие. Однако на завод прибыл ОМОН и разогнал собравшихся, сообщает Tut.by. Позже люди снова собрались у завода, но силовики вновь стали препятствовать протестной акции, оттестив митингующих подальше от заводской проходной. Сейчас у проходной дежурит ОМОН. При этом в пресс-службе завода происходящее за проходной не комментируют и заявляют, что предприятие продолжает работать, передает ТАСС. Между тем, как сообщает телеграм-канал Nexta Live, у МТЗ снова собрались протестующие. ОМОН не пускает их к заводу.

По данным МВД Белоруссии, у МТЗ утром были задержаны двое участников протестной акции. По версии правоохранителей, у Минского тракторного завода прошло «несанкционированное массовое мероприятие», участники которого «мешали заводчанам пройти на работу». Однако «отдельные граждане» не прислушались к призывам милиции разойтись, поэтому силовики «оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия», сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, отметив, что в отношении задержанных начат «административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Силовики также разогнали 150 человек, собравшихся у здания Белгосфилармонии, чтобы провести «марш скорби». «Участники марша после разгона стали двигаться вдоль Независимости в сторону Академии наук, но сотрудники ОМОНа продолжали следить за этим… В итоге люди разошлись», – передает телеграм-канал Nexta. «Судя по всему, Лукашенко перестал играть в «доброго правителя» и в ход снова пошли старые методы», – говорится в сообщении.

Надо отметить, до этих двух случаев силовики почти целую неделю мирно наблюдали за протестными акциями, не пытаясь их подавить. Ранее, с начала протестов 9 августа, спецназ и ОМОН на протяжении четырех вечеров жестко разгоняли протестующих, используя спецсредства.

Добавим, что силовики сегодня утром заблокировали Купаловский театр в Минске, сотрудники которого объявили о планах уволиться после того, как лишился должности директор театра Павел Латушко псоле того, как поддержал участников протестных акций.

Также сообщается, что правоохранители перекрыли пешеходное и автомобильное движение по улице Макаёнка в Минске, где расположено здание Белтелерадиокомпании. Ранее ее сотрудники подписали коллективное обращение к руководству с требованиями провести честные выборы, часть работников начали забастовку.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются протесты с требованием отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Массовые акции начались начались после выборов 9 августа – десятки тысяч человек вечером вышли на улицы, не согласившись с тем, что Лукашенко получил более 80% голосов. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты. За первые четыре дня протестов было задержано около 7 тыс. человек, более 200 человек попали в больницы, два человека погибли. Протестующих поддержали забастовками крупнейшие заводы и предприятия республики. К общенациональной стачке с каждым днем присоединяются новые предприятия по всей стране.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 19.08.20

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