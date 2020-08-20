«Каждый гражданин имеет право...» Оппозиция высказалась об участии Лукашенко в новых выборах

Белорусская оппозиция не будет возражать против участия действующего президента республики Александра Лукашенко в повторных президентских выборах в случае их проведения. Об этом заявила вошедшая в состав президиума координационного совета оппозиции, соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова.

По ее словам, оппозиция будет добиваться проведения новых выборов главы государства после 5 ноября, когда истекут полномочия действующего президента. Колесникова отметила, что состав ЦИКа должен быть полностью обновлен. Она подчеркнула, что перевыборы пройдут «в строгом соответствии с международными стандартами», с привлечением международных наблюдателей.

В оппозиции при этом не видят никаких преград для участия Лукашенко в повторных выборах. «Даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», – цитирует Колесникову «Интерфакс – Запад». В то же время она отметила, что не верит, что «Лукашенко на это пойдет».

Ранее член совета белорусской оппозиции, уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко заявил, что в планах координационного совета планирует установить диалог с властями по преодолению политического кризиса. «Мы нормально хотим диалога, мы белорусы, мы толерантные люди», – сказал он. Другой члена совета оппозиции доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова отметила, что весь белорусский народ требует диалога с властью, выразив надежду на то, что «диалог в ближайшее время состоится».

Накануне координационный совет заявил, что уже предпринимал попытку «установить контакт с администрацией президента», но ответа пока нет.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его основной конкурент, единый оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. После объявления предварительных результатов голосования вечером в день голосования в стране начались массовые акции протеста – на улицы вышли десятки тысяч человек, несогласных с итогами выборов. Оппозиция отказалсь признать результаты выборов и сформировала координационный совет для трансфера власти.

Минск, Наталья Петрова

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