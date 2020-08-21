«Под чью-то дудку плясать не будем», – Лукашенко отказался от диалога с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался вести диалог с координационным советом оппозиции. По его словам, он будет говорить только с трудовыми коллективами заводов и предприятий страны: «Почему мы должны под чью-то дудку плясать?» Об этом сообщает»БелТА». Об этом он заявил во время посещения автокомбината «Дзержинский». Отметим, что белорусская оппозиция не признала результаты голосования на президентских выборов, в ходе которых действующий глава государства, по официальным данным ЦИК, набрал более 80% голосов, и создала координационный совет с целью проведения новых выборов и мирной передачи власти.

Лукашенко также заявил, что не допустит проведения повторных выборов президента. «Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили»,– сказал президент.

При этом Лукашенко подчеркнул, что в ближайшие дни решит «проблему» с ситуацией в республике, добавив, что за беспорядками в стране стоят США, а Европа им содействует подыгрывает»: «Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают». Однако он заявил, что правоохранительные органы готовы ответить на внешние угрозы: «Ребята свою страну никому не собираются отдавать».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его основной конкурент, единый оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. После объявления предварительных результатов голосования вечером в день голосования в стране начались массовые акции протеста – на улицы вышли десятки тысяч человек, несогласных с итогами выборов. Заводы и предприятия по всей стране начали объявлять забастовки в знак поддержки демонстрантов, выступления которых в первые дни протестов жестко подавили силовики. Оппозиция отказалась признать результаты выборов и сформировала координационный совет, заявив о готовности начать диалог с властями по преодолению политического кризиса. В совете оппозиции также заявили, что будут добиваться проведения новых выборов президента, отметив при этом, что нет никаких препятствий для участия Лукашенко в них.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 21.08.20

У мэрии Екатеринбурга проходит пикет в поддержку Навального (ФОТО). / В центре Киева соорудили виселицы «для ваты». / Политологи: выборы 2021 года серьезно перетряхнут депутатский корпус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»