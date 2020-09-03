Лукашенко сменил глав КГБ и Совета безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял несколько кадровых решений. В частности, свои посты оставили Валерий Вакульчик, возглавлявший Комитет государственной безопасности, и секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Вакульчик назначен государственным секретарем Совбеза, а Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ, передает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что Вакульчик возглавлял КГБ почти восемь лет и «никто до него половины даже не смог выдержать на этой горячей должности». На новом посту Вакульчик вместе с главой администрации президента Игорем Сергиенко должны будут «объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы» и выполнять возникшие задачи, добавил президент.

Кроме того, Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

Минск, Зоя Осколкова

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