«Как жаль, что Вы наконец-то уходите»: постпред ФРГ покинул Совет безопасности ООН

Представители Китая и России в Организации Объединенных Наций не стали скрывать, что рады уходу постпреда ФРГ Кристофа Хойсген. Непостоянного члена всемирной организации проводили афоризмами.

Кристоф Хойсген покидает СБ ООН по истечении двухлетнего срока. Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что представитель ФРГ злоупотреблял пребыванием в Совете безопасности, организовывал «злонамеренные нападки» на других членов, «отравляя рабочую атмосферу». «Я хочу пожелать Вам от всего сердца: «Скатертью дорога, посол Хойсген», – сказал китайский дипломат.

В свою очередь зампостпреда РФ Дмитрий Полянский попрощался с немецким дипломатом словами Михаила Жванецкого: «Как жаль, что Вы наконец-то уходите». Таки образом Полянский ответил на предложение Хойсгена, прочитать статью Spiegel «о попытке ФСБ отравить господина Навального».

«За время работы в Совете у него, похоже, выработалась своеобразная зависимость. Ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит. Надеюсь, что после 1 января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет», – заявил первый зампостпреда России при ООН.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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